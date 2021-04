Liverpool, per la rimonta c’è da blindare la porta

In 13 precedenti a eliminazione diretta in competizioni europee in cui ha perso l’andata per 2+ gol, il Liverpool è passato due volte. L’ultima occasione risale alla rimonta dal 0-3 dell’andata contro il Barcellona con il successo finale della Champions League 2018-19. In Champions League, il Real Madrid ha vinto 15 dei 16 precedenti incontri a eliminazione diretta quando ha vinto l’andata per 2 o più gol, ad eccezione dei quarti di finale 2003-04 contro il Monaco (4-2 all’andata, 1 -3 al ritorno).

Dopo aver vinto i primi tre incontri con il Real Madrid in competizioni europee, il Liverpool ha perso ognuna delle ultime quattro contro gli spagnoli: contro nessuna squadra ha registrato più sconfitte (quattro anche contro il Benfica). Questa sarà la terza trasferta del Real Madrid ad Anfield contro il Liverpool in competizioni europee: ha perso 0-4 nel marzo 2009 e vinto 3-0 nell’ottobre 2014 (entrambi in Champions League).

Cinque delle 11 sconfitte interne del Liverpool in Champions League sono arrivate contro avversarie spagnole, mentre il Real Madrid potrebbe diventare solo la seconda squadra a vincere due volte nella competizione in casa dei Reds, dopo il Barcellona. Il Real Madrid ha segnato in ognuna delle ultime 23 partite della fase a eliminazione diretta di Champions League, dal pareggio a reti bianche con il Manchester City nella semifinale 2015-16 (50 gol).

Vinícius Júnior ha segnato due gol per il Real Madrid all’andata contro il Liverpool, tante reti quante quelle realizzate nelle prime 17 presenze in Champions League. Mohamed Salah ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro presenze in Champions League: l’unico giocatore del Liverpool a trovare il gol in cinque partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League è Steven Gerrard, nella stagione 2007-08.

