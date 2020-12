Liverpool: i numeri di Salah più forti delle voci

Domenica di campionato per il Liverpool tornato capolista in Premier League e in queste ore agitato dalle voci di un possibile addio di Mohamed Salah a fine stagione (alimentate da un’intervista dello stesso egiziano agli spagnoli di ‘As’). Eppure i numeri prima della sfida al West Browmich sorridono ai Reds.

I campioni d’Inghilterra sono infatti reduci da un incredibile filotto di 66 partite consecutive da imbattuti ad Anfield (55 vittorie, 11 pareggi), durante le quali ha segnato in media 2,65 reti per ogni match. Peraltro il Liverpool ha vinto le ultime 13 partite in cui ha ospitato neopromosse in Premier League. E in nove di queste non ha subito reti.

Peraltro lo stesso Salah è diventato il secondo giocatore in grado di segnare in quattro partite consecutive nell’edizione in corso del massimo campionato inglese. E in tre di queste occasioni è stato proprio il suo gol ad aprire il tabellino. Situazione che potrebbe ripetersi anche contro il WBA, indipendentemente dalle voci di mercato.

OPTA | 27-12-2020 09:40