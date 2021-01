Liverpool, attento: il Burnley è ostico

Il Liverpool ha perso solo una delle ultime 17 partite casalinghe di campionato contro il Burnley, la sconfitta nel settembre 1974 (0-1). Il Burnley ha raccolto solo cinque punti su 36 nelle partite di Premier League contro il Liverpool anche se i Clarets sono stati l’unica squadra che ha conquistato un punto ad Anfield nella scorsa stagione. Il Burnley ha battuto tutte e quattro le diverse squadre che ha affrontato come campioni in carica in Premier League, battendo il Manchester United nel 2009/10, il Manchester City nel 2014/15, il Leicester nel 2016/17 e il Chelsea nel 2017/18. E inoltre i Clarets hanno sconfitto anche il Liverpool nell’ultima stagione in cui l’hanno affrontato i Reds come detentori del titolo nella massima serie (2-1 nel 1973/74).

Il Liverpool non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite di Premier League, l’ultima volta in cui è arrivato a quattro di fila è stato quando è rimasto a secco nelle ultime cinque nella stagione 1999/00. Solo sette squadre di campioni in carica nella massima serie sono rimaste a digiuno per almeno quattro turni consecutivi nel torneo; la più recente il Leicester nel 2016/17 (sei), mentre quattro volte il Liverpool (nel 1901/02, 1906/07, 1947/48 e 1984/85). Nessuna squadra ha mancato l’appuntamento col gol in più match esterni dei Clarets (6) in questo campionato. Le ultime quattro partite del Burnley in Premier League sono terminate 1-0, anche se i Clarets ne hanno vinta solo una. Queste tre sconfitte indicano lo 0-1 è ora il punteggio più comune per il club nella sua storia in Premier League (28 gare).

Mohamed Salah non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime quattro partite di Premier League con il Liverpool (365 minuti di digiuno). Solo una volta è rimasto a secco di gol per un periodo più lungo con i Reds (sei partite tra febbraio-marzo 2019)

OPTA | 21-01-2021 10:48