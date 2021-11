L’Italia gioca su due campi

L’ennesimo calcio di rigore di Jorginho, insieme con una gara non particolarmente brillante contro la Svizzera, ha messo a rischio la posizione dell’Italia. Che in Irlanda del Nord deve vincere con il maggior numero di gol di scarto per tenere a distanza gli elvetici, impegnati in casa contro la Bulgaria.

Gli Azzurri non hanno mai vinto in Irlanda del Nord e in questa tornata di qualificazioni i britannici non hanno mai subito reti sul terreno amico.

Al momento l’Italia ha una differenza reti migliore (+11 a +9) di quella dei rossocrociati. Va difesa. In caso di arrivo a pari merito (differenza reti e numero di gol fatti compresi), passerebbe la Svizzera perché ha segnato una rete in trasferta negli scontri diretti con l’Italia.



OPTA | 15-11-2021 09:01