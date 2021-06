L’Italia comincia con una Turchia di granito

L’unico incontro tra Turchia e Italia tra Mondiali ed Europei è stato a Euro 2000, sempre l’11 giugno. Era la partita di apertura delle due squadre nel torneo, e terminò 2-1 per l’Italia grazie ai gol di Antonio Conte e al rigore di Filippo Inzaghi. Okan Buruk segnò il primo gol in assoluto della Turchia agli Europei.

L’Italia non ha mai perso allo Stadio Olimpico tra Mondiali ed Europei, mantenendo la porta inviolata nelle ultime sette partite.

La Turchia parteciperà per la quinta volta alla fase finale degli Europei; finora il miglior risultato è stata una semifinale nel 2008 – è solo la seconda volta che partecipa alla competizione in due edizioni consecutive, dopo il 1996 e il 2000. La Turchia ha perso tutte le quattro partite di apertura nella fase finale degli Europei, inclusa quella contro l’Italia nel torneo del 2000 (1-2). L’Italia partecipa per la decima volta alla fase finale degli Europei: ha vinto la competizione alla prima partecipazione (1968) e da allora è arrivata in finale due volte senza mettere le mani sul trofeo (2000, 2012). La Turchia ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 10 partite tra Mondiali ed Europei, nella vittoria per 2-0 contro la Repubblica Ceca nell’ultima partita della fase a gironi di Euro 2016.

Nonostante abbia giocato 38 gare agli Europei, l’Italia non ha mai segnato più di due gol in una partita. Ha pareggiato più partite di qualsiasi altra squadra nella storia della competizione (16), registrando anche il maggior numero di 0-0 (otto).

Quella di Mancini è stata una delle uniche due squadre – insieme al Belgio – a vincere il 100% delle partite nelle qualificazioni a Euro 2020 (10/10). Ha segnato 37 gol (3,7 a partita); è lo stesso numero di reti realizzate dagli Azzurri nelle qualificazioni per Euro 2016 e Coppa del Mondo 2018, insieme (37 gol in 22 partite).

I biancorossi hanno subito solo tre gol in 10 partite nelle qualificazioni a Euro 2020, il miglior record difensivo insieme al Belgio.

