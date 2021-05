L’Italia cala un poker a Parigi

Al Roland Garros quattro Azzurri saranno impegnati lunedì.

Jannik Sinner, testa di serie n. 18, se la vedrà con il francese Pierre-Hugues Herbert: l’altoatesino lo ha già battuto a Colonia, ma si giocava sul veloce. E’ comunque favorito anche oggi.

Gianluca Mager si troverà di fronte John Millman: sul rosso il ligure può farsi preferire all’australiano e quindi ha la grande chance di andare avanti.

Per Lorenzo Sonego ostacolo rappresentato dal sudafricano Lloyd George Harris e il piemontese non dovrebbe fallire.

Per Lorenzo Musetti, invece, David Goffin sarà un osso durissimo. E non solo perché il belga è testa di serie numero 13. Ma il toscano potrebbe mettere il più esperto rivale in difficoltà.

