Lipsia, servono i 3 punti per evitare un record negativo

Lipsia-Stoccarda apre la giornata di Bundesliga. Stoccarda non ha vinto nessuno dei sei match di Bundesliga contro il Lipsia (un pareggio e cinque sconfitte). Il Lipsia è infatti l’avversaria affrontata più volte senza trovare il successo. Finora lo Stoccarda ha realizzato solo un gol in BL contro i sassoni, mentre ne ha segnati almeno due contro tutte le rivali affrontate almeno tre volte nella competizione.

Il Lipsia ha vinto tutte e tre le sfide casalinghe di Bundesliga con lo Stoccarda senza subire gol. Nessun’altra avversaria ha affrontato così spesso nel proprio stadio nella competizione vincendo tutti i confronti con la porta inviolata.

Dopo aver vinto la prima giornata delle due stagioni precedenti, il Lipsia ha perso la più recente in Bundesliga per la prima volta dal 2018/19 (0-1 contro il Mainz). In virtù di questo ko, è fuori dalle prime 10 posizioni in classifica per la prima volta da settembre 2018, quando era 14ª dopo la seconda giornata.

La vittoria per 5-1 dello Stoccarda sul Fürth è stata la prima per il club alla prima giornata di Bundesliga dal 2011/12 e quella con il margine più ampio di reti segnate dal 1996/97 (4-0 con lo Schalke 04). In virtù di questo successo lo Stoccarda è attualmente in testa alla classifica della Bundesliga per la prima volta dall’agosto 2011, quando sconfisse lo Schalke 3-0, sempre alla prima giornata.

Il Lipsia ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite di Bundesliga; solo nella stagione 2017/18, sotto la guida di Ralph Hasenhüttl, ha fatto peggio nell’arco di quattro gare (dalla 29 alla 32). Inoltre potrebbe registrare cinque partite consecutive senza successi per la prima volta nella sua storia in Bundesliga se non centrasse i tre punti in questa sfida.

