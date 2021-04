Lipsia: ostacolo Hoffenheim da superare

Considerando tutte le competizioni, il Lipsia è imbattuto da sei confronti con l’Hoffenheim. Il Lipsia ha vinto i due più recenti di fila senza subire gol per la prima volta. Julian Nagelsmann è sempre stato in panchina nei 10 confronti ufficiali tra queste due squadra (sette per l’Hoffenheim, tre per il Lipsia). Ha vinto due sfide alla guida del TSG mentre alla guida della sua attuale squadra ha ottenuto i tre punti in tutte le tre occasioni (tutte in Bundesliga).

Il Lipsia sta disputando la propria migliore stagione di sempre in Bundesliga. A parte il Bayern Monaco, le altre uniche squadre capaci di raccogliere almeno 60 punti in 28 giornate nelle ultime 15 stagioni sono state Wolfsburg (60 nel 2014/15) e Borussia Dortmund (65 nel 2010/11, 63 nel 2011/12, 67 nel 2015/16 e 63 nel 2018/19). Il Lipsia non vince in casa in Bundesliga da due partite, e ha perso la più recente 0-1 contro il Bayern. Non raccoglie due sconfitte interne di fila nel massimo campionato dall’aprile 2018 quando la seconda arrivò proprio contro l’Hoffenheim.

L’Hoffenheim non vince in trasferta in Bundesliga da cinque partite: è da più di tre anni che non resta a secco più a lungo fuori casa (sette partite tra novembre 2017 e febbraio 2018).

OPTA | 16-04-2021 12:30