Lipsia a Berlino per sbloccarsi

L’Union Berlin ha perso tre delle quattro sfide in Bundesliga contro il Lipsia, la percentuale di sconfitte più alta contro un singolo avversario nel massimo campionato (75%). L’Union Berlin, in casa, ha perso solo una delle quattro gare ufficiali in tutte le competizioni contro il Lipsia (2V, 1N): nel primo storico confronto in Bundesliga nell’agosto 2018 (0-4) in quella che è stata la sconfitta interna più pesante dei berlinesi nella competizione. L’Union Berlin si trova al sesto posto in classifica dopo la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte (1-2) e affronterà il Lipsia per la prima volta in Bundesliga con una posizione migliore. Il Lipsia è solo ottavo – la propria posizione peggiore a questo punto del torneo nella propria storia in Bundesliga.

18 punti in 13 partite sono il peggiore risultato del Lipsia a questo punto di una stagione in Bundesliga, avendone sempre raccolti almeno 25 in precedenza. Nel 2020/21 il Lipsia – che potrebbe perdere tre partite di fila in campionato per la prima volta – non ha incassato il quinto ko fino alla 30a gara, mentre nel 2019/20 è stato sconfitto quattro volte in totale. Il Lipsia ha segnato in tutte le otto sfide contro l’Union Berlin (quattro in Bundesliga e 2. Liga – 17 reti siglate , 2.1 di media) in tutte le competizioni – solo contro Hertha e Leverkusen (11) ha disputato più partite segnando sempre.

L’Union Berlin ha perso solo una delle ultime 23 gare interne in Bundesliga (12V, 10N), 2-5 contro il Bayern in questa stagione in quella che è stata l’unica volta che l’Union non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare interne.

Il Lipsia non vince da nove trasferte in Bundesliga (3N, 6P). Solo il Greuther Furth (zero) ha raccolto meno punti fuori casa del Lipsia in questo campionato (tre).Per la prima volta in Bundesliga, il Lipsia ha subito 16 reti nelle prime 13 giornate e da sei turni non ottiene un clean sheet, la serie più lunga dal 2018 (12 considerando due stagioni).

