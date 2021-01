Lionel Messi vuole sbloccarsi con l'Athletic

Propone numerosi spunti il recupero della Liga dell’Epifania tra l’Athletic Bilbao e il Barcellona.

La squadra basca ha perso solo una delle ultime quattro partite in Liga contro il Barcellona, tenendo la porta inviolata in due occasioni, dopo aver perso tutte le nove precedenti sfide contro i blaugrana nella competizione. L’Athletic Bilbao è imbattuto nelle ultime due partite interne di campionato contro il Barcellona, tenendo la porta inviolata in entrambe e potrebbe evitare la sconfitta per tre gare casalinghe di fila per la prima volta dal 2013.

I biancorossi hanno vinto cinque delle ultime sette partite di Liga al San Mamés, tenendo la porta inviolata in quattro di queste cinque vittorie. Il Barcellona ha vinto le ultime due trasferte in Liga, tenendo sempre la porta inviolata: Lionel Messi ha partecipato a 23 gol in 25 presenze in Liga contro l’Athletic Bilbao (15 gol e otto assist), ma se dovesse restare a secco, eguaglierebbe la sua striscia più lunga senza segnare contro il Bilbao nella competizione (quattro gare). Ma c’è da aspettarsi che faccia centro.

OPTA | 05-01-2021 20:35