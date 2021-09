L’Inter va in Ucraina dopo gli 0-0 dello scorso anno

Questo sarà il sesto incontro tra Shakhtar Donetsk e Inter in competizioni europee, con la formazione ucraina ancora alla ricerca della prima vittoria (3N, 2P). Inter e Shakhtar Donetsk sono state sorteggiate nello stesso girone di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Entrambi i loro incontri nel 2020/21 si sono conclusi a reti inviolate, nonostante l’Inter abbia tentato 32 tiri.

Lo Shakhtar Donetsk ha segnato solo un gol nei precedenti cinque incontri contro l’Inter, e non è riuscito a segnare negli ultimi tre: tutti arrivati dall’inizio del 2020 (0-5 in Europa League e due pareggi a reti inviolate nella scorsa Champions League). L’Inter è imbattuta in Champions League contro squadre ucraine (2V, 4N), con tutte e sei le partite arrivate nella fase a gironi della competizione (2V, 2N contro la Dinamo Kiev e 2N contro lo Shakhtar Donetsk).

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe di Champions League (4N, 4P), ma la vittoria è arrivata nell’ultima partita di questa serie: 2-0 contro il Real Madrid nella fase a gironi della scorsa stagione. L’Inter è stata battuta 0-1 in casa dal Real Madrid alla prima giornata, nonostante abbia tentato 18 tiri.

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha vinto solo uno dei suoi sette precedenti incontri con l’Inter (2N, 4P) – tutti in Serie A – mentre ha visto le sue squadre subire una media di due gol a partita contro i nerazzurri (14 in totale). Lo Shakhtar Donetsk è stato battuto 0-2 dallo Sheriff Tiraspol, esordiente in Champions League, nella prima partita della stagione 2021/22.

Lautaro Martínez dell’Inter ha effettuato sette tiri da dentro l’area di rigore contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League la scorsa stagione, ma non è riuscito a segnare: nessun giocatore ha avuto più tentativi dall’interno dell’area contro una singola avversaria senza trovare la rete nel 2020 /21. L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha segnato o servito un assist in entrambe le sue precedenti presenze contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League (un gol e un assist), compreso il gol vittoria nella sua ultima partita contro gli ucraini nella competizione (1-0 quando giocava nella Roma nel marzo 2018).

OPTA | 28-09-2021 07:54