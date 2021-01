L’Inter punta al Settebello

L’Inter è una delle quattro squadre, presenti in entrambi i campionati di Serie A disputati dal Benevento, contro cui i campani hanno sempre perso, insieme a Roma, Napoli e Atalanta. L’Inter ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Benevento in tutte le competizioni, sempre con Luciano Spalletti in panchina: 2-0 in Serie A nel febbraio 2018 e 6-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia nel gennaio 2019. L’Inter ha vinto le ultime sei partite casalinghe di Serie A e non arriva a sette da dicembre 2018; mentre Antonio Conte non vince sette gare interne di fila nei top-5 campionati europei da dicembre 2017 sulla panchina del Chelsea.

Il Benevento ha ottenuto 18 punti in più rispetto a quanto conquistato nel 2017/18 dopo 19 gare: si tratta del miglioramento più ampio rispetto alla stagione precedente disputata in Serie A a questo punto del torneo per una squadra nell’era dei tre punti a vittoria, al pari del Milan proprio in questo torneo (43 punti contro i 25 del 2019/20).

Gianluca Lapadula non ha mai trovato la rete contro l’Inter in sei sfide di campionato. Lautaro Martínez non trova il gol in Serie A da quattro partite, tuttavia l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette reti in 13 presenze contro squadre neopromosse nella competizione, inclusa la sua unica tripletta nel torneo, contro il Crotone il 3 gennaio scorso.

