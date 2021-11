L’Inter ha in mano il suo destino

L’Inter è imbattuta nei sei incontri con lo Shakhtar Donetsk in competizioni europee (2V, 4N), tenendo cinque volte la porta inviolata e subendo solo un gol in totale. Gli ultimi tre incontri tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League si sono conclusi a reti inviolate, tutti e tre dall’inizio della scorsa stagione. In queste tre partite sono stati registrati 66 tiri (43 dell’Inter e 23 dello Shakhtar) senza che sia stato segnato un solo gol.

Se questa partita terminasse con un pareggio senza gol, eguaglierebbe Manchester United v Villarreal (quattro tra il 2005-08) come la partita con il maggior numero di pareggi senza reti consecutivi nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso solo due delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (2V, 2N), rimanendo imbattuto nelle ultime due – 2-1 contro l’Atalanta a ottobre 2019 e 0-0 contro l’Inter a dicembre 2020. Dopo le due vittorie contro lo Sheriff Tiraspol nelle ultime due partite di Champions League, l’Inter potrebbe vincere tre gare in una singola stagione nella competizione per la prima volta dal 2011-12 (quattro in quel caso).

Lo Shakhtar Donetsk ha segnato solo un gol in questa Champions League, nonostante abbia registrato un valore di 4.3 Expected Goals. Nelle prime quattro giornate, è la squadra con la differenza negativa maggiore (-3.3) tra gol e xG.

Solo Karim Benzema (20) ha effettuato più tiri di Lautaro Martínez (18) dell’Inter nelle prime quattro giornate di questa Champions League; tuttavia, l’argentino è ancora alla ricerca del primo gol nel 2021/22. Dall’inizio della scorsa stagione, ha realizzato solo il 3% dei suoi tiri nella competizione (1/37).

OPTA | 24-11-2021 09:05