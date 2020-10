L'Inter cerca riscatto in Champions

L’Inter ha voglia di lasciarsi alle spalle il derby perso sabato con il Milan, rituffandosi in una Champions League in cui non può permettersi di iniziare con un passo falso. La qualificazione è alla portata degli uomini di Antonio Conte ma partire con una sconfitta interna con il Borussia Moenchengladbach metterebbe subito tutto in discussione. Le assenze a causa del Covid possono essere un bel problema, soprattutto in difesa, ma piano piano i nerazzurri stanno recuperando i pezzi e soprattutto là in avanti possono contare sempre su Lukaku e Lautaro Martinez, che l’anno scorso in Europa hanno già dimostrato di trovarsi perfettamente a loro agio.

I tedeschi possono dare fastidio sulle palle inattive ma la partita potrebbe essere anche ricca di azioni da gol: sta agli attaccanti nerazzurri concretizzarle per cercare di chiudere i conti ben prima del finale, evitando così brutte sorprese quando le energie inevitabilmente verranno a mancare, complici i tanti impegni ravvicinati di questo periodo.

OPTA | 21-10-2020 10:11