L’Inter aspetta i gol di Lautaro Martinez

Primo confronto in assoluto tra una squadra italiana e una moldava nelle competizioni europee . Lo Sheriff Tiraspol potrebbe diventare solo la terza squadra nel 21° secolo capace di vincere le proprie prime tre sfide in assoluto in Champions League, dopo Leicester 2016/17 e Malaga 2012/13.

L’Inter non ha trovato il gol nelle ultime tre partite casalinghe in Champions League (le ultime due della scorsa fase a gironi e lo 0-1 contro il Real Madrid in questa edizione). In precedenza non è mai rimasta quattro partite in casa senza segnare nelle maggiori competizioni UEFA.

Lo Sheriff Tiraspol ha segnato due gol in entrambe le partite disputate in questa Champions League (2-0 vs Shakthar e 2-1 vs Real Madrid) – l’ultima squadra capace di segnare almeno due gol nelle prime tre gare assolute in Coppa Campioni/Champions League è stata il Brøndby IF nel 1986.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime nove partite in Champions League (4N, 4P), e non ha ottenuto il successo nelle ultime tre senza trovare il gol (2N, 1P). Inoltre, i nerazzurri sono rimasti a secco in cinque delle ultime sette partite nella competizione.

Dopo il successo esterno contro il Real Madrid, lo Sheriff Tiraspol potrebbe diventare la prima squadra dall’Aston Villa 1981/82 capace di vincere le prime due trasferte assolute in Coppa Campioni/Champions League . Dall’inizio della scorsa stagione, l’Inter ha segnato solo tre delle 17 grandi occasioni create in Champions League: la percentuale realizzativa del 18% è la più bassa tra tutte le squadre coinvolte in entrambe le ultime due edizioni della competizione.

Nelle prime due partite di Champions League disputate, lo Sheriff Tiraspol ha registrato un possesso palla medio solo del 24.8% . Dal 2003/04 (da quando questo dato è disponibile), il possesso palla medio più basso in una singola stagione della competizione è stato registrato dalla Stella Rossa nel 2018/19 (30%).

Dopo aver segnato cinque gol nelle prime cinque presenze da titolare con l’Inter in Champions League, Lautaro Martinez ha realizzato solo una rete nelle ultime otto partite iniziate dal primo minuto nella competizione . L’argentino è a caccia del primo gol al Giuseppe Meazza in Champions League dall’ottobre 2019 (vs Dortmund).

