L’Inter a Udine insegue punti e certezze

L’Inter ha vinto nove delle ultime undici sfide di Serie A contro l’Udinese e non ha subito alcun gol nelle ultime cinque contro i friulani. L’Udinese non ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato giocate contro l’Inter: qualora fallisse nuovamente l’appuntamento col gol, eguaglierebbe la sua striscia più lunga senza reti all’attivo contro una qualsiasi avversaria del massimo torneo. L’Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime sette gare interne contro l’Inter in Serie A: tra le formazioni affrontate almeno due volte in casa in campionato dal 2013/14 ad oggi, la squadra nerazzurra è quella contro cui i friulani hanno ottenuto meno punti.

L’Udinese ha sempre chiuso il girone d’andata con una vittoria negli ultimi tre campionati di Serie A: l’ultima sconfitta alla 19ª giornata risale al match contro l’Inter del gennaio 2017. L’Inter ha segnato 45 gol in queste prime 18 giornate: per risalire a un girone d’andata di un campionato a 20 squadre in cui i nerazzurri hanno fatto meglio bisogna tornare al 1951/52 (48 gol nelle prime 19 giornate).

Arturo Vidal, a segno nell’ultimo match di campionato, non trova la rete in due partite consecutive di Serie A da gennaio 2014 quando andò in gol contro Atalanta e Roma.

OPTA | 23-01-2021 09:54