Ligue 2 francese, ci risiamo

Riecco la Ligue2, la serie cadetta francese che martedì sera torna in campo con addirittura dieci gare. E’ un torneo che prevede due promozioni dirette e una terza promossa dopo i play-off.

Guidano Grenoble e Troyes con 2 punti di vantaggio sul Tolosa e 3 su Auxerre e Paris FC quando non si è neanche a metà del cammino.

Il Grenoble va a giocare a Clermont Ferrand, contro una squadra ai margini della zona promozione: impegno non facile, probabile che si vedano davvero poche reti, se non addirittura zero. Il Troyes ospita il fanalino di coda Chateauroux, che vanta (si fa per dire) anche il secondo peggiore attacco, con sole 12 reti in 17 gare (solo l’Ajaccio ha fatto peggio fino a ora con 11): i più coraggiosi possono ragionare sul fatto che vada a fare gol proprio a casa della capolista, così come che i còrsi segnino addirittura due reti al pericolante Pau.

Le Havre-Valenciennes potrebbe essere gara in cui entrambe le squadre andranno a segno.

