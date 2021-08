Ligue 1 scattata, tocca subito al PSG

Con il pareggio con gol tra Monaco e Nantes si è aperta la Ligue1, la massima serie francese che il Paris Saint Germain, dopo l’ennesima campagna acquisti faraonica (e che non pare conclusa…), vuole tornare a vincere, strappando il titolo al Lille.

Due le gare in programma nella giornata di sabato e la seconda vedrà in campo proprio l’undici della Torre Eiffel sul campo del Troyes: difficile ipotizzare che non arrivino 3 punti per la squadra in trasferta, nonostante le difficoltà classiche di un esordio e le distrazioni legate al possibile arrivo di Messi al cospetto di un fremente Pochettino

Nel pomeriggio Lione-Brest con i padroni di casa ampiamente favoriti: il caldo potrebbe condizionare il match dato che il fischio d’inizio è previsto per le 17.

