Ligue 1, Psg a caccia della goleada a Nîmes

Esaurita la parentesi dedicata alla Nations League, i campionati nazionali tornano protagonisti e l’attività dei club riprende a pieno ritmo, pur dovendo fare i conti con le incognite legate alla nuova ondata di contagi da Coronavirus in tutta Europa. In settimana è infatti in calendario l’inizio della fase a gironi di Champions League, ma prima si giocherà un importante turno di campionato.

La Ligue 1 torna in campo già venerdì sera con numerosi anticipi della settima giornata, tra i quali Nîmes e Paris Saint-Germain, in campo alle ore 21. La squadra di Tuchel sembra essersi messa alle spalle il difficile inizio di stagione, figlio anche del contraccolpo per la sconfitta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco e dei tanti contagi estivi, anche se non manca qualche tensione tra società e allenatore per la conduzione del mercato.

La striscia di quattro vittorie consecutive in campionato sembra il preludio ad un nuovo dominio da parte di una squadra reduce da otto titoli nazionali consecutivi, sebbene Rennes e Lilla sembrino fare sul serio. La trasferta di Nîmes contro un avversario che si sta comunque ben comportando, con 8 punti nelle prime sei giornate, non dovrebbe quindi rappresentare un ostacolo troppo temibile per Neymar e compagni.

Prima della sosta il Nîmes ha sbancato il campo del Montpellier, mentre il Psg ha travolto l’Angers per 6-1, goleada aperta dalla prodezza di Alessandro Florenzi. L’esterno della Nazionale sarà uno dei tanti reduci dagli impegni internazionali pronti a scendere in campo allo Stade des Costières.

Nel Psg saranno assenti per squalifica Di Maria e Kurzawa, ancora appiedati dopo la rissa contro il Marsiglia, nel Nimes fuori Briancon per lo stesso motivo.

Il pronostico è tutto per il Psg, che dovebbe imporsi con un ampio scarto. Un successo esterno con almeno due reti di margine rappresenta un risultato probabile, considerando che Tuchel ha l’imbarazzo della scelta in attacco: il tridente Neymar, Icardi, Mbappé potrebbe infatti essere rimpiazzato in tutto o in parte da Sarabia, Jesé e dall’ultimo arrivato Moise Kean.

OPTA | 15-10-2020 18:53