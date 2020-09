Ligue 1, il Psg riparte: sfida al Lens e... al Covid

Vedere il Paris Saint-Germain a quota zero punti dopo due giornate di campionato è un fatto insolito, anzi unico nella storia recente della Ligue 1, dominata dai parigini da ormai due lustri. La finale di Champions League giocata e persa contro il Bayern Monaco lo scorso 23 agosto ha però costretto i giocatori di Tuchel a rinviare il debutto nella nuova edizione del campionato.

Il “Gran Giorno” è ora arrivato e meno di tre settimane dopo la grande delusione di Lisbona Verratti e compagni sono pronti per ricominciare. Il primo avversario sarà il Lens, a propria volta a quota zero dopo aver perso alla prima giornata contro il Nizza, unica formazione a punteggio pieno dopo 180 minuti.

I giallorossi sono tornati in Ligue 1 dopo cinque stagioni e non sembrano rappresentare un grande ostacolo per la corazzata Psg, ma i vice campioni d’Europa arrivano alla partita in condizioni molto particolari e con non poche preoccupazioni. Da uno stato psicologico fatalmente critico dopo la delusione in Champions, fino a una condizione inevitabilmente precaria visto il ristretto margine temporale per recuperare da una stagione lunga e particolare.

Ultimo, ma in realtà primo, dei problemi, la raffica di contagi da Covid-19 che ha interessato la rosa del Psg. Dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Marquinos, Paredes e il portiere Keylor Navas, negli ultimi giorni si è riscontrata anche la positività di Kylian Mbappé al ritorno della trasferta in Svezia con la Francia valevole per la Nations League.

Le alternative non mancano, da Rico in porta allo stesso Verratti a centrocampo, mentre in attacco Tuchel potrà contare su Choupo-Moting e Jesé. Insomma, il Psg B non dovrà sottovalutare l’impegno, ma le possibilità di iniziare il campionato con una vittoria sono molto alte…

OPTA | 09-09-2020 19:13