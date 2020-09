Liga, il Valencia cerca il colpaccio a San Sebastian

La quarta giornata della Liga 2020-2021, primo turno infrasettimanale della stagione, si apre martedì alle ore 19 con l’anticipo tra Real Sociedad e Valencia. Il resto del programma si svilupperà tra martedì sera, mercoledì, quando scenderà in campo anche il Real Madrid contro il Valladolid, e giovedì, quando il turno si chiuderà con Celta-Barcellona.

Quella in programma a San Sebastian sarà sulla carta una sfida di cartello tra due squadre che nella scorsa stagione sono state protagoniste in positivo e in negativo: i baschi hanno sfiorato fino all’ultimo la qualificazione alla Champions, mentre il Valencia ha mancato la qualificazione alle Coppe europee.

Il nuovo campionato è iniziato bene per la Real Sociedad del grande ex David Silva, ancora imbattuta dopo tre giornate, con cinque punti conquistati, frutto del pareggio senza reti contro il Real Madrid, dell’1-1 al debutto contro il Valladolid e del 3-0 in casa dell’Elche.

Un punto in meno per il Valencia, che ha racimolato solo un punto nelle ultime due gare contro Celta e Huesca dopo aver sconfitto il Levante alla prima giornata.

Il Valencia ha vinto solo cinque delle ultime 15 partite giocate in casa della Real Sociedad, che però dal canto proprio ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe disputate.

Si profila una partita equilibrata con pochi gol: baschi favoriti e più in forma, ma il Valencia ha le carte in regola per uscire imbattuto e dare la svolta alla propria stagione.

OPTA | 28-09-2020 21:40