Liga, il turno pre natalizio val bene qualche sfizio

Tra le gare della Liga di martedì, focus su quattro di esse. Il Real Valladolid ha perso 12 delle sue ultime 13 gare giocate contro il Barcellona in Liga, vincendo 1-0 a marzo 2014. In casa, il Valladolid ha vinto solo due delle ultime 14 sfide di Liga disputate contro il Barcellona, non riuscendo a segnare nelle ultime due. Koeman attento!

Il Siviglia non è riuscito a vincere nelle ultime otto partite di Liga giocate in trasferta contro il Valencia, dopo che aveva vinto 2-1 nel febbraio 2012. Tuttavia, il Siviglia ha pareggiato tre delle ultime quattro gare giocate al Mestalla. Che arrivi un altro pareggio?

L’Elche, che ospita l’Osasuna, ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe nella Liga, 2-1 contro il Valencia a ottobre, e non ha trovato il gol in tre di queste. La squadra di Pamplona non vince da cinque trasferte nella Liga e ha perso le ultime tre: l’ultima volta che ha perso quattro gare di fila fuori casa nella competizione risale al maggio 2017 quando finì con la retrocessione. Gara da poche emozioni.

Gli ultimi due incontri tra Huesca e Levante nella Liga (entrambi nel 2018/19) sono terminate in parità con lo stesso punteggio (2-2). Non c’è due senza tre.

OPTA | 21-12-2020 22:37