Liga, cinque gare da osservare con attenzione

Cinque partite distribuite nell’arco della giornata per quanto riguarda la Liga, la massima serie spagnola. Apre Osasuna-Celta Vigo, chiude Barcellona-Siviglia. In mezzo, a cadenze regolari, per evitare sovrapposizioni che non farebbero piacere alle televisioni, Alaves-Athletic Bilbao, Levante-Real Madrid e Cadice-Granada, uno derby andalusi in programma quest’anno.

Facile aspettarsi tante partite da goal anche se un paio delle gare potrebbero rivelarsi poco spettacolari e piuttosto bloccate, come quella tra Alaves e Athletic e proprio quella di Cadice.

Probabilmente da pallottoliere, invece, l’incontro del Camp Nou, con due formazioni votate all’attacco e con un Barcellona che, sia pure in rodaggio nell’era Koeman, fa sempre paura quando passa la metà campo avversaria. Quindi perché non pensare a un 3-2 o a un 3-3 se si crede che gli ospiti possano lasciare la Catalogna non a mani vuote. Il Real, atteso a Valencia dal Levante, rischia a sua volta di subire almeno una rete. Ma dovrebbe intascare i 3 punti.

OPTA | 04-10-2020 08:50