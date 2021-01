L’Huesca cerca gol a Valladolid

Il Valladolid nelle tre sfide in Liga contro l’Huesca ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. In tutte le competizioni, il Valladolid ha vinto cinque delle sette gare interne contro l’Huesca, compresa l’unica disputata nella Liga, 1-0 nell’ottobre 2018. Il Valladolid ha vinto solo una delle ultime sette partite nella Liga, 1-0 in trasferta contro il Getafe, pareggiando le ultime due (entrambe 2-2).

L’Huesca non vince nella Liga da sette partite, e non ha trovato il gol nelle ultime quattro in quella che è la propria serie senza reti più lunga nel torneo. L’Huesca è il peggior attacco del campionato con 14 reti realizzate e ha la peggior percentuale realizzativa nella competizione in questa stagione (6.8%). o Valladolid (cinque) e Huesca (quattro, come il Siviglia) sono le squadre che hanno perso più punti negli ultimi 10 minuti di gara in questa Liga.

Le ultime due reti interne dell’Huesca nella Liga sono state realizzate da giocatori subentrati: Okazaki contro il Granada e Jaime Seoane contro il Celta Vigo, in quelli che sono stati gli unici due gol della squadra negli ultimi 10 minuti in questa stagione.

OPTA | 29-01-2021 16:49