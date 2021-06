Lewandowski-Morata: attaccanti che si devono sbloccare

Si gioca a Siviglia il primo incontro tra Spagna e Polonia tra Europei e Mondiali. La Roja ha vinto otto delle 10 sfide contro le aquile bianche; l’unico successo polacco risale al novembre 1980, in un’amichevole giocata a Barcellona (2-1). Dal 2000, la Spagna ha ospitato la Polonia due volte, battendola con il punteggio complessivo di 9-0 (3-0 nel gennaio 2000, 6-0 nel giugno 2010).

Dopo aver pareggiato contro la Svezia, la Spagna potrebbe aprire un Europeo senza vittorie nelle prime due partite per la prima volta dall’edizione del 1996. Quell’anno la Roja finì seconda nel loro girone e fu eliminata dall’Inghilterra nei quarti di finale ai rigori. La Polonia ha vinto solo due delle 12 partite giocate ai Campionati Europei, senza mai segnare più di un singolo gol a incontro (otto reti in totale).

Dopo la sconfitta contro la Slovacchia, la Polonia rischia di perdere le prime due partite di un torneo tra Europei e Mondiali per la quarta volta, dopo i Mondiali del 2002, 2006 e 2018: in tutti i tre precedenti casi non ha superato la fase a gironi. Questa sarà l’ottava partita che la Polonia disputa in Spagna tra Europei e Mondiali: una sola sconfitta nelle precedenti sette, tutte sono state giocate ai Mondiali del 1982 in cui è arrivata terza.

Robert Lewandowski ha trasformato in gol solo due dei suoi 35 tiri con la Polonia in 12 partite tra Europei e Mondiali. Dopo aver segnato contro il Portogallo a EURO 2016, l’attaccante del Bayern Monaco non ha più trovato la rete con i suoi 17 tiri seguenti in nazionale in questi tornei. Dall’altra parte Morata, finito nel mirino della critica, ha trovato il sostegno di Luis Enrique ma ora deve trovare i gol.

OPTA | 19-06-2021 08:14