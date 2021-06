Lewandowski vuole lasciare subito il segno

A San Pietroburgo va in scena il primo incontro tra Polonia e Slovacchia tra Mondiali ed Europei. Solo una delle otto precedenti sfide tra Polonia e Slovacchia si è conclusa con un pareggio (tre vittorie per la Polonia, quattro per la Slovacchia). Il loro ultimo incontro è terminato con una vittoria per 2-0 per la Slovacchia nel novembre 2013, grazie ai gol di Juraj Kucka e Robert Mak.

La Polonia parteciperà al suo quarto Campionato Europeo; più nel dettaglio, sarà il quarto consecutivo. L’edizione 2016 è l’unica in cui è arrivata nella fase a eliminazione diretta (eliminata ai rigori nei quarti di finale dal Portogallo). Ha vinto solo una delle ultime nove partite d’esordio in un torneo tra Mondiali e Europei, contro l’Irlanda del Nord a Euro 2016 (1-0). E’ stata l’unica squadra a non essere mai andata in svantaggio a Euro 2016 (tempi regolamentari + supplementari): è stata eliminata ai rigori dal Portogallo nei quarti di finale. Non ha mai segnato più di un gol nelle 11 partite ai Campionati Europei. Allo stesso modo, nessuna delle loro 11 partite nella competizione ha mai prodotto più di due gol. Ha ha perso solo una delle ultime otto partite ai Campionati Europei (esclusa la lotteria dei calci di rigore), sconfitta 0-1 contro la Repubblica Ceca nella fase a gironi di Euro 2012.

La Slovacchia ha vinto solo una delle quattro partite ai Campionati Europei, successo contro la Russia 2-1 nella seconda gara del 2016. Disputerà il suo terzo torneo tra Mondiali ed Europei (dopo la Coppa del Mondo 2010 ed Euro 2016). È stata eliminata agli ottavi di finale in entrambe le occasioni.

L’attaccante polacco Robert Lewandowski ha segnato un solo gol nelle ultime 10 partite tra Mondiali e Europei: contro il Portogallo nei quarti di finale di Euro 2016.

OPTA | 14-06-2021 08:39