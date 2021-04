Levante, serve una rete per sbloccarsi

Il Levante è reduce da tre sconfitte di fila nella Liga, non avendo trovato il gol nelle ultime due; potrebbe eguagliare la peggiore striscia nella competizione con Paco Lopez in panchina (quattro tra gennaio e febbraio 2020). Il Celta ha realizzato il 66% delle proprie reti in questa Liga nel primo tempo (29 su 44), la percentuale più alta nella competizione.

Il Celta Vigo non batte il Levante nella Liga da quattro confronti, dopo aver vinto le otto sfide precedenti nella competizione. Il Levante ha ottenuto il successo nelle ultime due trasferte al Balaidos nella Liga, realizzando almeno tre gol in entrambe (sette in totale) e conquistando tante vittorie quanto aveva fatto nelle sei sfide precedenti in trasferta contro il Celta Vigo nella competizione.

L’undici galiziano in questa stagione ha perso solo una delle quattro partite disputate di venerdì nella Liga, ma è stata la sconfitta più pesante nel proprio campionato (0-4 con il Villarreal nel gennaio 2021). Il Levante ha perso le ultime due partite disputate di venerdì nella Liga (0-2 con il Betis e 0- 2 con l’Huesca), raccogliendo tanti ko quanti nei 19 precedenti giocati in questo giorno della settimana nella competizione. Per la seconda volta in questa stagione, il Celta Vigo potrebbe vincere due partite consecutive nella Liga, entrambe con Eduardo Coudet in panchina (quattro tra novembre e dicembre 2020).

OPTA | 30-04-2021 09:12