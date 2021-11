Levante, il veleno è nella coda

Il Levante non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare disputate contro l’Athletic nella Liga (1N, 4P), subendo due o più gol in quattro di esse, dopo aver vinto le due precedenti contro la squadra basca nella competizione.

L’Athletic Bilbao ha evitato la sconfitta in sei delle ultime sette gare esterne contro il Levante nella Liga (4V, 2N), con l’unica eccezione in questo parziale data da una sconfitta per 0-3 rimediata nel dicembre 2018. La squadra basca ha sempre trovato la via della rete nelle ultime cinque trasferte contro “Las Granotas” e non è mai arrivata a segnare contro questi avversari per sei gare esterne.

L’Athletic Bilbao ha vinto solo due delle ultime sette partite giocate di venerdì nella Liga (3N, 2P) mentre il Levante ha vinto solo una delle ultime 10 gare disputate in tale giorno nella competizione (5N, 4P). Inoltre, le due squadre hanno pareggiato nell’unico incontro giocato di venerdì nella massima serie (1-1 nel febbraio 2021).

Il Levante non ha vinto nessuna delle ultime 21 partite disputate nella Liga (9N, 12P), dalla vittoria per 1-0 sull’Eibar lo scorso aprile – solo tre squadre hanno avuto una striscia più lunga senza vittorie nella storia della competizione – Sporting Gijón (24 nel 1998), Elche (22 nel 2013) e Real Burgos (22 nel 1993).

L’Athletic Bilbao è imbattuto nelle ultime sei gare fuori casa giocate nella Liga (1V, 5N), pareggiando le ultime quattro. La squadra basca è quella che ha pareggiato il maggior numero di partite esterne nella competizione nel 2021 (nove su 16).

Il Levante ha perso sette punti con gol subiti negli ultimi 10 minuti di gara nella Liga in corso, nessuna squadra ha fatto peggio nella competizione (sette punti persi anche per il Granada).

OPTA | 19-11-2021 07:26