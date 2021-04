Levante-Huesca, sfida da gol

Levante e Huesca si sono affrontati tre volte nella Liga ed entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol. L’ultimo precedente risale al giugno 2017 quando l’Huesca vinse 2-1 al Ciutat de Valencia in Liga Smartbank. Il Levante è imbattuto in casa da sette partite nella Liga contro squadre neopromosse, in quella che è la propria striscia più lunga di questo tipo nella competizione da quella registrata tra ottobre 1963 e novembre 2007 (11 gare).

L’Huesca ha vinto solo tre delle 33 trasferte disputate nella Liga, sempre segnando almeno due gol: 2-1 con l’Eibar nell’agosto 2018, 2-0 con il Girona nel febbraio 2019 e 3-1 con il Valladolid nel gennaio 2021. Il Levante ha perso due delle ultime tre partite nella Liga raccogliendo tante sconfitte quante nelle 13 sfide precedenti nella competizione. L’Huesca è la squadra che ha pareggiato più volte 0-0 in questo campionato (quattro, come altre quattro squadre), mentre il Levante non è mai stato partecipe di un pareggio a reti inviolate in questa stagione.

L’undici aragonese ha conquistato solo cinque punti con le reti siglate nel secondo tempo in questa Liga, meno di ogni altra squadra.

