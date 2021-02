Levante, con l’Athletic i numeri preoccupano

Dopo aver raccolto tre successi di fila tra il 2012 e il 2013, il Levante ha vinto solo due delle ultime 13 partite contro l’Athletic nella Liga, perdendo tutte le ultime quattro consecutivamente.

Il Levante in casa ha vinto solo una delle ultime sei partite contro l’Athletic nella Liga, 3-0 nel dicembre 2018. Il Levante ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe nella Liga, 0-1 contro l’Osasuna, ma non ha ottenuto il successo nelle ultime quattro. L’undici di Bilbao ha vinto solo una delle ultime nove trasferte nella Liga, la più recente contro il Cadice (4-0) e non ottiene il successo esterno per due partite consecutive nella competizione da luglio 2020, quando la seconda gara della serie fu contro il Levante.

Il Levante non vince da quattro partite nell’anticipo del venerdì di Liga, ma ne ha pareggiate tre di queste, mentre l’Athletic ne ha persa solo una delle ultime otto gare disputate di venerdì nella competizione. Enis Bardhi del Levante ha realizzato tre gol all’Athletic nella Liga, la sua vittima preferita nella competizione.

La prossima sarà la presenza numero 50 nella Liga per Alex Berenguer dell’Athletic. Ha segnato tre gol nelle ultime due partite di campionato (doppietta contro il Cadice e rete contro il Villarreal), tanti quanti nelle 18 partite precedenti con l’Athletic nella competizione e solo uno in meno di quanti ne aveva siglati nelle 47 partite precedenti nel massimo campionato.

