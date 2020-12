L'Entella vuole fermare la serie negativa

Venerdì sera si giocano due gare in B. La prima tra Entella e Pordenone alle 19. L’Entella, reduce dalle batoste con Empoli e Monza, va caccia del primo successo in serie B contro l’undici di Attilio Tesser; nei due precedenti della scorsa stagione, i liguri hanno pareggiato nel match d’andata (1-1), per perdere poi in quello di ritorno (0-2). La squadra ora affidata a Vivarini non vince in casa da 10 partite: è la peggior serie interna per i liguri in serie B.

L’Entella ha perso le ultime quattro partite di campionato; soltanto una volta la squadra ligure ha infilato cinque ko consecutivi nel torneo cadetto, tra aprile e maggio 2017. Dopo una serie di quattro pareggi esterni consecutivi, il Pordenone non ha pareggiato nemmeno una delle ultime quattro trasferte di serie B, con due vittorie e due sconfitte nel parziale. Si preannuncia una gara con almeno tre gol, da non escludere che possa chiudersi sul 2-2.

OPTA | 17-12-2020 21:03