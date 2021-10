L’Empoli per la nuova Salernitana di Colantuono

L’Empoli è una delle sette squadre contro cui la Salernitana è ancora imbattuta in Serie A (1V, 1N); tra queste, solamente contro il Bari ha disputato più di due gare (quattro). La Salernitana ha perso solamente una delle cinque partite casalinghe contro squadre toscane in Serie A (2-4 contro il Livorno nel 1948): completano due successi interni e altrettanti pareggi nelle due più recenti. La Salernitana ha perso sei delle prime otto partite di questo campionato (1V, 1N): quattro delle ultime cinque squadre con almeno sei sconfitte nelle prime otto stagionali di Serie A sono poi retrocesse (unica eccezione la Sampdoria 2019/20).

La Salernitana ha ottenuto quattro punti nelle prime quattro gare interne di questo campionato e una vittoria non basterebbe a raggiungere i risultati ottenuti dopo cinque partite casalinghe nelle precedenti due stagioni di Serie A: 13 nel 1947/48 (considerando tre punti a vittoria) e 10 nel 1998/99. L’Empoli ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A da dicembre 2018, con Giuseppe Iachini in panchina (quattro in quel caso). L’Empoli ha ottenuto sei punti nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime quattro gare esterne in Serie A ha fatto meglio solamente nel 2002/03, quando guadagnò ben 12 punti.

La Salernitana subisce in media 16.8 tiri a partita in questo campionato, nei maggiori cinque campionati europei solo Granada (16.9) e Leeds (17) hanno una media peggiore. L’Empoli è la squadra contro cui Stefano Colantuono ha disputato più partite di Serie A senza mai vincere: tre pareggi e tre sconfitte in sei sfide con i toscani.

L’attaccante della Salernitana Simy ha segnato nell’ultima partita di campionato, contro lo Spezia, e non va in rete per due gare di fila in Serie A dallo scorso aprile, quando arrivò addirittura a quota sette gare consecutive in gol.

