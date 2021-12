L’Empoli ci riprova a Verona in Coppa Italia: gara secca, chi vince approda agli ottavi di finale.

Neanche un mese fa, in campionato, si impose 2-1 l’Hellas con gol di Barak, Romagnoli (prima rete nel massimo campionato per Simone), per il momentaneo pareggio dei toscani, e Tameze, a segno in pieno recupero.

I veneti non vincevano cinque partite casalinghe consecutive in Serie A da novembre 2013. Antonin Barak non segnava un gol di testa in Serie A da febbraio contro la Juventus, anche in quel caso assist di Lazovic.

Il Verona ha effettuato 22 tiri in quell’incontro, il record per la squadra in una singola partita in questa stagione di Serie A.

