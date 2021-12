Leicester mai in Italia fino a oggi

L’unico precedente tra Napoli e Leicester in competizioni europee ha visto i partenopei guadagnare un punto nonostante uno svantaggio di due gol a poco più di 20 minuti dalla fine, grazie ad una doppietta di Victor Osimhen. Che non ci sarà. Dopo una striscia di nove vittorie in 10 incontri interni nella fase a girone di Europa League tra il dicembre 2010 e il dicembre 2015 (1P), il Napoli ha vinto solo due degli ultimi cinque match (1N, 2P), tra cui l’ultima gara casalinga contro il Legia Varsavia nella terza giornata in questa competizione.

Il Leicester ha vinto l’ultimo match esterno in Europa: 4-3 contro lo Spartak Mosca con quattro gol di Patson Daka. Le Foxes non hanno mai vinto due incontri fuori casa di fila in competizioni europee. Il Leicester non ha mai affrontato una squadra italiana fuori casa nelle competizioni europee, mentre il Napoli ha vinto sei delle 10 sfide in casa contro squadre inglesi in Europa (2N, 2P), battendo il Liverpool 2-0 in quella più recente, in Champions League nel settembre 2019.

Questo è l’unico girone di questa Europa League in cui ogni squadra ha collezionato almeno sei punti finora (sette per il Napoli, che nel gruppo ha la miglior differenza reti e il miglior attacco).

Il Napoli ha perso l’ultima partita del girone solo in una delle cinque occasioni in cui ha partecipato a questa fase dell’Europa League (3V, 1N), sconfitta interna contro il PSV nella stagione 2012/13.

Il Napoli ha superato la fase a gironi in tutte le precedenti cinque partecipazioni a questa fase della competizione in Europa League.

L’unico incontro in cui il Napoli ha tenuto la porta inviolata in Europa League nel 2021 è stata la partita interna più recente (3-0 v Legia Varsavia) – i partenopei potrebbero ottenere due clean sheet interni consecutivi in competizioni europee per la prima volta da marzo 2019, sempre in Europa League.

OPTA | 09-12-2021 11:05