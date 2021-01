Leicester-Chelsea, i londinesi sognano il colpaccio

Il Leicester è imbattuto negli ultimi cinque incontri di Premier League contro il Chelsea, anche se quattro di queste partite sono terminate in pareggio. Le Foxes avevano perso nove degli 11 incontri di campionato contro i Blues prima di questa striscia. Il Chelsea ha perso solo una delle ultime otto trasferte contro il Leicester ed è imbattuto da quattro sfide in esterna (dalla sconfitta 1-2 datata dicembre 2015). Il Leicester potrebbe iniziare un anno solare con tre vittorie consecutive in campionato per la prima volta dal 2014, mentre l’ultima volta che ci sono riusciti nella massima serie è stata nel 1968.

Da quando ha battuto il Leeds ed è salito in vetta alla classifica di Premier a dicembre, il Chelsea ha raccolto solo sette punti sui 21 disponibili nel torneo, anche se i Blues hanno terminato una serie di tre sconfitte con la vittoria sul Fulham nell’ultimo turno. Timo Werner non ha segnato in nessuna delle sue ultime 10 partite di Premier League. Il tedesco è andato a bersaglio con appena il 9,8% dei suoi tiri in questa stagione (4/41), la sua percentuale realizzativa più bassa in una stagione di massima serie dal 2015-16 (9,4%).

OPTA | 19-01-2021 11:11