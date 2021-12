Leicester, c’è un precedente che dà forza

Il Manchester City ha vinto otto delle ultime 10 partite di Premier League contro il Leicester (2P), inclusa una vittoria per 1-0 all’andata all’inizio di questa stagione. Il Leicester ha vinto 5-2 sul campo del City la scorsa stagione, con Jamie Vardy che ha segnato una tripletta. Le Foxes hanno vinto tre gare esterne di campionato di fila contro il Manchester City tra il 1995 e il 2003, ma non hanno mai vinto in trasferta in due stagioni consecutive contro il City. Il Manchester City è imbattuto in casa da otto partite di campionato a Santo Stefano (6V, 2N), vincendo ciascuna delle ultime sei. L’ultima sconfitta del genere risale al 1996-97 contro il Port Vale in seconda divisione (0-1).

Il Leicester ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Premier League a Santo Stefano (2N, 8P), anche se la vittoria è arrivata contro i campioni in carica del Manchester City nel 2018-19. Il Leicester ha perso tre delle otto trasferte in questa stagione (2V, 3N), tante quante nell’intera stagione scorsa (11V, 5N). Entrambe le vittorie in trasferta delle Foxes in questa stagione sono arrivate contro squadre neopromosse (2-1 contro Norwich e Brentford).

Jamie Vardy del Leicester non ha mai segnato in sei presenze in Premier League a Santo Stefano: è uno dei soli tre giocatori a contare oltre 100 gol nella competizione ma nessuno il 26 dicembre, insieme a Sergio Agüero e Les Ferdinand. L’attaccante del Leicester Jamie Vardy ha segnato otto gol in Premier League contro il Manchester City, incluse due triplette. Solo Alan Shearer (11) e Wayne Rooney (9) hanno segnato più gol in Premier League contro i Citizens.

Raheem Sterling del Manchester City ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite di Premier League e non arriva a quattro nella competizione da settembre 2017. James Maddison del Leicester è stato coinvolto in sei gol nelle ultime quattro partite di Premier League (3 gol, 3 assist), tanti quanti nelle precedenti 26 gare con le Foxes (3 gol, 3 assist).Riyad Mahrez del Man City ha perso la partita tutte e cinque le volte che ha giocato nel Boxing Day in Premier League, il giocatore che conta più sconfitte a Santo Stefano nella storia della competizione. La sua unica partita giocata il 26 dicembre con il Manchester City è stata nel 2018-19, una sconfitta contro la sua ex squadra, il Leicester.

OPTA | 26-12-2021 11:31