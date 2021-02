Leeds-Southampton 8 anni dopo

Sarà il primo incontro tra Leeds e Southampton in qualsiasi competizione dall’ottobre 2012, quando i Whites vinsero il turno di Coppa di Lega 3-0 a Elland Road sotto Neil Warnock. Il Southampton ha vinto le ultime tre partite di campionato contro il Leeds, l’ultima delle quali in trasferta per 1-0 nel marzo 2012. Solo una volta i Saints hanno registrato una serie di vittorie più lunga contro il Leeds (4 tra il 1980 e il 1982).

In Premier League, il Leeds ha perso solo una delle 12 partite casalinghe contro il Southampton, 0-1 con gol di David Hirst nel febbraio 1998. I Whites hanno subito solo tre gol in queste 12 gare, tenendo nove volte la porta inviolata. Il Southampton ha vinto nove delle ultime 10 partite di Premier League contro squadre neopromosse, con l’eccezione di un pareggio a reti inviolate con il Fulham nell’ultima occasione. Il Leeds ha perso due partite consecutive di Premier League per la quarta volta in questa stagione, anche se finora non ne ha ancora perse tre di fila. Non arriva a tre infatti dal novembre 2017.

l Leeds ha vinto tre delle quattro partite infrasettimanali di Premier League in questa stagione (martedì, mercoledì, giovedì), anche se ha perso l’ultima 1-2 in casa contro l’Everton all’inizio di questo mese. Nessuna squadra è attualmente in una striscia di gare senza vittorie più lunga in Premier League del Southampton. I Saints hanno vinto solo una delle ultime 12 partite di campionato, successo arrivato contro i campioni in carica del Liverpool a gennaio.

OPTA | 23-02-2021 14:02