Leeds, il pareggio è un tabù

Il Southampton ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di campionato contro il Leeds, comprese le ultime tre. Questa sarà la prima volta che ospiteranno i Whites in Premier League dalla vittoria per 2-1 nel gennaio 2004. Il Leeds non vince anche la gara di ritorno in campionato contro il Southampton dal 2005/06 (in Championship), mentre non ci riesce in Premier League dal 2001/02. Il Southampton ha perso l’ultima partita casalinga di campionato in sole due delle ultime 15 stagioni, nel 2016/17 contro lo Stoke e nel 2017/18 contro il Manchester City.

Il Leeds ha vinto quattro delle cinque partite infrasettimanali di questa Premier League (martedì, mercoledì, giovedì), comprese le due giocate fuori casa (5-0 con il West Brom, 2-1 a Newcastle). Il Southampton ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Premier League, più che nelle precedenti 10 gare al St Mary’s. Il Leeds ha vinto nove delle 18 trasferte di questa Premier League e non arriva in doppia cifra di successi esterni in una singola stagione nella massima serie dal 1973/74, quando vinse il titolo (12 in quel caso).

La squadra di Bielsa non ha mai pareggiato in 18 trasferte in questa Premier League: potrebbe diventare solo la seconda squadra a finire una stagione di Premier League senza pareggi in trasferta, dopo il Tottenham nel 2018/19.

