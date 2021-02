Leeds e il mal di lunedì

Il Leeds ospiterà il Crystal Palace a Elland Road per una partita di Premier League per la prima volta dalla stagione 1997/98, quando perse 0-2 sotto George Graham. Il Crystal Palace potrebbe registrare due successi in un campionato sul Leeds per la prima volta dalla stagione 1985/86 in seconda divisione. Non ci è mai riuscito nella massima serie. La squadra di casa ha vinto otto delle ultime 10 partite tra Leeds e Crystal Palace in tutte le competizioni, mentre le altre due sono terminate in pareggio.

L’ultima vittoria in trasferta in questa sfida è stata un successo per 1-0 del Palace a Elland Road nel marzo 2006 grazie a Jobi McAnuff. Il Leeds ha perso entrambe le partite di Premier League giocate di lunedì in questa stagione, entrambe in casa (1-4 contro Leicester, 0-1 contro i Wolves). Il Crystal Palace non ha vinto nelle ultime otto partite di campionato di lunedì da quando ha battuto l’Arsenal 3-0 nell’aprile 2017.

Il Crystal Palace potrebbe vincere tre partite consecutive di Premier League per la prima volta da una serie di quattro tra febbraio e giugno 2020. Il Leeds non perde tre partite casalinghe consecutive di campionato dall’ottobre 2017, in Premier League dal novembre 2003.

OPTA | 08-02-2021 14:46