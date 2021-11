L’Ecuador non può frenare nella corsa verso la qualificazione ai campionati del mondo.

Se Brasile (10 vittorie su 11) e Argentina hanno le carte in regola per andare in Qatar c’è bagarre per gli altri posti a disposizione per le compagini sudamericane.

Gli ecuadoriani, giovedì, se la vedranno con il Venezuela, storicamente la squadra meno forte del raggruppamento a 10 e che anche a sto giro è in fondo alla classifica senza alcuna possibilità di qualificarsi per la rassegna iridata. C’è un però: il 10 ottobre scorso il Venezuela ha battuto 2-1 l’Ecuador. Che stavolta gioca in casa.

