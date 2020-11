Lech, il gigante parallelo non è azzurro

Nessun italiano sarà al via dello dello slalom gigante parallelo di Lech, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Gli azzurri che hanno partecipato in mattinata alle qualificazioni sono stati tutti eliminati, compreso Luca De Aliprandini che dopo una buona prima manche non è andato oltre un quarantesimo posto, accusando più di un secondo di distacco, troppo per pensare di poter essere tra i sedici che stasera si giocheranno la vittoria.

Tempi di qualifica alla mano, davanti a tutti al momento parte Stefan Luitz, ma il favorito sembra essere ancora il francese Alexis Pinturault.

Occhio anche ad Alexander Schmid, oltre che ad Henrik Kristoffersen, che nascondendosi forse anche un po’ in mattinata ha chiuso solamente con l’ottavo tempo complessivo. Le gare ad eliminazione diretta però sono molto diverse da quelle contro il cronometro.

OPTA | 27-11-2020 14:50