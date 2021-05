Lecce: necessario vincere

Il Lecce ha perso l’ultima gara contro il Venezia, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti otto sfide di Serie B. Dopo aver perso le prime due partite casalinghe di Serie B contro il Venezia, il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le successive nove.

Cinque delle nove sconfitte subite dal Lecce in questa stagione di Serie B sono arrivate nelle ultime sette gare. Dopo aver ottenuto tre successi nelle precedenti quattro gare interne, il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie B. Il Venezia ha segnato in tutte le ultime nove trasferte di Serie B (15 gol), dopo che aveva mancato l’appuntamento con il gol in tre delle precedenti quattro gare esterne. La partita contro il Lecce è stata la prima vittoria per il Venezia in una sfida di andata nei playoff/playout di Serie B. Nelle precedenti 15 occasioni in cui una squadra ha vinto 1-0 la gara di andata nei playoff/playout di Serie B, ben 12 volte ha poi avuto la meglio.

Cinque reti per Massimo Coda contro il Venezia in Serie B: soltanto contro il Cittadella (sei) ha fatto meglio.

OPTA | 20-05-2021 08:00