Lecce, la corsa verso la A deve proseguire a Frosinone

Sette precedenti tra Frosinone e Lecce disputati in Serie B si sono conclusi con quattro vittorie dei salentini, due dei ciociari e un pareggio, quest’ultimo arrivato nella sfida d’andata dello scorso dicembre. Il Lecce ha sempre trovato il gol nei sette precedenti di Serie B contro il Frosinone, segnando almeno due reti in cinque di questi, per un totale di 18 marcature.

Il Frosinone vuole infrangere il tabù dello Stirpe: la squadra di Alessandro Nesta non vince da otto partite interne di campionato. Soltanto una volta i Canarini sono rimasti per più partite casalinghe senza vittorie in Serie B: nove, tra novembre 2010 e febbraio 2011. Il Frosinone non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match di fila nelle ultime 12 partite di campionato: pareggio a reti inviolate nella più recente sul campo del Chievo.

Il Lecce ha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato e potrebbe infilare una serie di quattro match consecutivi con almeno tre reti all’attivo per la prima volta nella sua storia in Serie B.

OPTA | 20-03-2021 09:58