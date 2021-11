Lecce e Ternana si ritrovano dopo una vita

Lecce e Ternana si affrontano in Serie B a 6801 giorni di distanza dall’ultima volta (aprile 2003); i pugliesi sono imbattuti in 11 dei 12 incontri più recenti contro gli umbri in cadetteria, grazie a cinque vittorie e sei pareggi.

La Ternana non ha mai vinto nelle nove gare di Serie B contro il Lecce (3N, 6P) e in quattro occasioni non ha trovato il gol. Dall’altra parte, dopo lo 0-0 del novembre 2002, gli umbri potrebbero collezionare due clean sheet di fila in casa dei pugliesi per la prima volta nella competizione.

Il Lecce è imbattuto nelle sei partite casalinghe di questa Serie B (4V, 2N) e non registra una striscia più lunga di gare interne in un singolo campionato cadetto senza sconfitte da maggio 2019 (14 – 12V, 2N).

Da una parte solo Pisa (sei) e Como (cinque) hanno segnato più gol del Lecce nel primo quarto d’ora di gioco in questa Serie B (quattro); dall’altra solo l’Alessandria (cinque) ne ha subiti più della Ternana (quattro) nel parziale.

Non ci sarà il bomber del Lecce Coda.

OPTA | 26-11-2021 08:59