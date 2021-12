Lecce, c’è l’ostacolo Vicenza

E’ la sfida di lunedì sera tra Lecce e Vicenza a chiudere la giornata di serie B. L’undici giallorosso non perde da sette partite di Serie B contro il Vicenza (6V, 1N), dopo avere subito quattro sconfitte nelle sei precedenti (2N) contro i veneti nel torneo cadetto.

Il Vicenza ha perso le ultime tre trasferte di Serie B contro il Lecce: tante quante in tutte le precedenti otto gare esterne contro la squadra salentina nel torneo cadetto (3V, 2N).

Dopo una serie di 15 risultati utili di fila (8V, 7N), il Lecce ha perso nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa; i giallorossi potrebbero subire due ko consecutivi per la prima volta nella Serie B 2021/22.

Il Lecce è la squadra che segna in media la prima marcatura del match prima di tutte le altre avversarie in questa Serie B: al minuto 26; il Vicenza, invece, quella che trova in media la prima rete più tardi di tutte le altre squadre: al minuto 54.

