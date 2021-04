Lecce a Pisa sulle ali dell’entusiasmo

Il Pisa ha perso solo una delle ultime otto gare contro il Lecce in Serie B, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni, tra cui la più recente, nella quale ha vinto al Via del Mare. Il Lecce non ha mai vinto sul campo del Pisa in Serie B, ottenendo solo due punti in 10 precedenti e restando a secco di gol ben sette volte. Il Pisa è imbattuto da 12 gare interne in Serie B, registrando sette clean sheets nel parziale, incluse nelle ultime due.

Il Lecce è reduce da tre vittorie esterne e potrebbe arrivare a quattro successi fuori casa di fila per la seconda volta in Serie B, dopo la striscia registrata tra aprile e maggio 2008. Il Lecce ha raccolto 55 punti finora; soltanto una volta nella sua storia in Serie B (considerando sempre tre punti a vittoria) la squadra salentina ne ha conquistati di più dopo 31 partite giocate: 59 nel 2007/08.

Michele Marconi (a bersaglio nell’ultima sfida di campionato contro il Pescara) non trova il gol per due match di fila nel torneo in corso dallo scorso ottobre (contro Salernitana e Monza). Massimo Coda del Lecce ha segnato sei gol nelle sue ultime tre trasferte in Serie B, realizzando una doppietta in ciascuna di queste gare.

