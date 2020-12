League One e League Two, a voi!

In Inghilterra trova spazio in questo martedì anche la League Two. Certo, c’è la Champions League, ma un occhio lo si può buttare anche verso queste partite, sempre molto combattute e che possono regalare gol.

Questa sera il fattore campo potrebbe saltare qua e là ed è quindi anche da tenere in considerazioni l’ipotesi che ci siano gare nelle quali entrambe le squadre in campo possano andare a segno: per esempio Bradford-Cheltenham.

L’idea che almeno tre reti possano essere realizzate balena analizzando il calendario e l’indole delle formazioni impegnate. In tale senso un ragionamento lo si può fare su Harrogate-Scunthorpe ma anche su Colchester-Crawley.

Anche in League One c’è l’imbarazzo della scelta: Crewe-Swindon e Plymouth-Rochdale sono gare che sulla carta possono promettere emozioni e gol su ambo i fronti.

OPTA | 01-12-2020 14:04