Le neopromosse stuzzicano la Roma

Dopo aver perso le prime tre sfide di Serie A contro la Roma, la Salernitana ha vinto il match più recente contro i giallorossi nel massimo campionato: 2-1 nel gennaio 1999 all’Arechi. La Roma è imbattuta da 36 gare contro squadre neopromosse in Serie A (31V, 5N): solo la Juventus (39 tra il 2013 e il 2019) ha infilato una striscia più lunga senza sconfitte contro queste avversarie nella storia del torneo. La Roma ha segnato in 55 delle ultime 56 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse restando a secco di gol solo nello 0-0 contro il Benevento dello scorso febbraio; sono 136 le reti dei giallorossi nel periodo (2.4 di media a match).

La Salernitana ha vinto un totale di 23 partite nella sua storia in Serie A: ben 22 di questi successi sono arrivati in partite casalinghe, incluso l’unico registrato contro i giallorossi, nel 1999. La Roma non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte dello scorso campionato (2N, 5P): è dal maggio 2000 che non registra una striscia più lunga senza alcun successo fuori casa in Serie A (11 gare in quel caso, sotto Fabio Capello). La Salernitana ha portato a buon fine solo 108 passaggi nella scorsa partita di Serie A, meno della metà di qualsiasi altra squadra nel corso della prima giornata.

José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma a vincere entrambe le prime due gare alla guida dei giallorossi in Serie A a partire dagli anni 2000, dopo Claudio Ranieri nel 2009/10 e Rudi Garcia nel 2013/14.

OPTA | 29-08-2021 07:00