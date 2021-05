Le Mans, un Gp con una grande incognita

Come sempre a Le Mans a fare da padrone sono le incognite legate al tempo. Un conto è correre con la pista asciutta, uno con la pista bagnata e poi c’è la via di mezzo, che non esalta molti. Ma che, per esempio, potrebbe permettere a Jack Miller di vincere il secondo Gran premio delle MotoGp di fila, con la Francia dopo la Spagna.

Marc Marquez, che si è detto senza possibilità di trionfo con la pista asciutta, ha fatto capire che se dovesse piovere tutto potrebbe succedere (anche che vinca lui, quindi). Anche Valentino Rossi, che è in miglioramento, si è esposto: se il tracciato sarà bagnato, ha chiarito, sarà per lui l’ennesima gara complicata.

Al netto di tutto anche Quartararo ha le carte in regola per arrivare primo. Per gli amanti delle mega-sorprese, a patto che si scateni il diluvio (ma non così tanto da arrivare alla sospensione della gara), occhio a Petrucci, che parte lontanissimo, che non ha ancora un grande feeling con la Ktm, ma che ama il bagnato e che qui ha vinto lo scorso anno con la Ducati.

OPTA | 15-05-2021 20:03