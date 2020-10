Le Mans, tante incognite e occhio a Valentino Rossi

Quello di Le Mans non sarà un Gran premio del Motomondiale come gli altri del 2020. Troppa la differenza di temperatura tra quella dell’asfalto francese rispetto a quella dei tracciati che fino a oggi hanno ospitato le corse: fa molto più freddo e gli pneumatici ne risentiranno.

Detto questo, prendendo in considerazione la griglia di partenza delle MotoGp, si può azzardare un’ipotesi: se Quartararo dovesse mettersi subito davanti (e in effetti è in pole) potrebbe prendere il largo. Al suo fianco ci sono Jack Miller e Danilo Petrucci: se almeno una delle Ducati dovesse imbroccare una partenza migliore del centauro del team Petronas allora tutto cambierebbe, con una bagarre iniziale. Meteo da tenere in grande considerazione, naturalmente, e gli appassionati non devono assolutamente dimenticarsi una cosa: si partirà alle 13 e non alle 14 come abituale nella Classe Regina.

Valentino Rossi parte decimo ma è il più esperto di tutti in condizioni particolari (a Le Mans a volte ci sono punti della pista in cui piove e in altri no: non chiedeteci perché, perché non siamo Giuliacci, ma è così): il fuoriclasse di Tavullia, che è reduce da un paio di battute di arresto, non ci sorprenderebbe se dovesse salire sul podio.

OPTA | 11-10-2020 07:23